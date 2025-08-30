Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein hinnehmen.

SG Letzlingen / Potzehne verliert knapp gegen Möringer Sportverein mit 1:2

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Patrick Huch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Möringerer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Marcel Grabau der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Minute 53 SG Letzlingen / Potzehne auf Augenhöhe mit Möringer Sportverein – 1:1

15 Minuten nach der Pause konnte Paul Schönburg (Möringer) den Ball über die Linie bringen (60.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, Wiegmann, Schulze, Pape, Engler, M. Schlamann, Bock, Mertens, Krehl, Lamprecht (54. F. Schlamann)

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Köppe, Kumpe, Täger, Rosentreter, Huch, Mayer (66. Schilling), Berr (87. Bade), Hutsu, Schönburg, Bünnig

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52