Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Die 48 Besucher auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen das Team aus Uenglingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II führt in Minute 90+5 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SSV 80 Gardelegen II musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Am Ende des Duells sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Joel Härting den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Gardeleger gesichert. Der SSV 80 Gardelegen II sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kuthe, Osmers, Wulfänger, Zausch, Bergener (81. Majewski), Lenz, Härting, Kurpiers, Köhler (39. Giesecke), Lübke (90. Reiner)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Hunnius, Jandt, Ahrendt, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Ahrendt, Hunnius, Arndt, Bierstedt, Pfeiffer, Paulsen

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48