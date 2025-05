Die Gardelegener haben am Sonntag dem Gegner aus Stendal souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Michel Bergener das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Beat Schilling (13.) erzielt wurde.

13. Minute: SSV 80 Gardelegen II liegt mit 2:0 vorne

Der 1. FC Lok Stendal II lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Jasin Barrie schoss und traf in Minute 19. Brenzlich wurde es für die Gardelegener nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:1 aus. Beat Schilling schoss und traf in Spielminute 35, gefolgt von Jonah Matti Osmers und Adam Ben Ali (45., 48.). Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 54. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Norman Lübke traf in der 76. Spielminute. Spielstand 7:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 24

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Osmers (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 8:1 verließen die Gardelegener den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der 1. FC Lok Stendal II noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardelegener sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – 1. FC Lok Stendal II

SSV 80 Gardelegen II: J. J. Lübke – Ben Ali (76. N. Lübke), Lenz, Wulfänger (82. Köhler), Giesecke, Osmers, Bergener (76. Reiner), Schilling, Berezovskyi (59. Berlin), Steindorf, Werner (59. Hasanov)

1. FC Lok Stendal II: Baron – Kliche (46. Kusch), Lange (57. Sambou), Barrie, Friedebold (79. Merso Rasho), Becker, Elsner (46. Schreiber), Frötschner (57. Henning), Borkenhagen, Schulze, Sall

Tore: 1:0 Michel Bergener (9.), 2:0 Beat Schilling (13.), 2:1 Jasin Barrie (19.), 3:1 Beat Schilling (35.), 4:1 Jonah Matti Osmers (45.), 5:1 Adam Ben Ali (48.), 6:1 Jannec-Xander Kusch (54.), 7:1 Norman Lübke (76.), 8:1 Jonah Matti Osmers (85.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Theo Wolter, Leonard Friedrich; Zuschauer: 30