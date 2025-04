Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I gelang es am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den VfB 07 Klötze I mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 226 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 226 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Klötze durch.

Philip Müller (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Salzwedel noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Gian Grabowski erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

Das letzte Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Müller den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (59.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – VfB 07 Klötze I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Galkowski (73. A. Müller), Roth (84. Thaute), Eisert, Nowak, Grabowski (77. Wazar Hasan), Seehausen, Wulff (81. Schulze), P. Müller, Kreitz, Al Khelef

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Wißwedel, Homeier (69. Gose), Mühl (69. Maihack), Dannies, Michel (69. Landmann), Homeier (81. Strauß), Müller, Mangrapp, Lange

Tore: 1:0 Philip Müller (25.), 2:0 Gian Grabowski (50.), 3:0 Philip Müller (59.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fabian Kopecki, Thorben-Alexander Rößler; Zuschauer: 226