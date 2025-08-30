Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 103 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den 1. FC Lok Stendal II verabschieden musste.

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Liesten und Stendal ist mit einer deutlichen 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Hannes Glameyer (19.) erzielt wurde.

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Bertram Henning den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Stendaler entschieden. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – H. Glameyer, Hackfurt (76. Häusler), Koneczek, H. Glameyer, Beck, V. B. Mateev (58. Saliho), Paul, Müller, Subke, Makowka (54. Bastian)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Borkenhagen, Dzhurylo (90. Merso Rasho), Schulze, Pfeiffer, Kovalov, Frötschner (83. Schreiber), Handge (65. Henning), Matiiv, Barrie (90. Handge), Becker

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103