Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:8 (0:4) verließ der SV Medizin Uchtspringe am Samstag die Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe in Stendal. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Die 75 Zuschauer in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Medizin Uchtspringe ein ernüchterndes 0:8 (0:4) hinnehmen musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Philip Müller für Salzwedel traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luca Nowak den Ball ins Netz (12.).

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Helge Kietzke im gegnerischen Tor. Nowak traf gleich mehrmals – in Minute 22 und 28, Wazar Hasan in Minute 58, Gian Grabowski in Minute 88 und Luca Nowak in Minute 89. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Nur kurz darauf gelang es Wazar Hasan, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:8 auszubauen (90.). Der SV Medizin Uchtspringe rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Bosse, Gerhardt (15. Wojahn), Wolter, Stoppa, Klukas, Bierstedt, Adam, Mohamad Ababaker, Balliet, Rostomyan

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Holtermann, Al Khelef (59. Eisert), Müller, Grabowski, Nowak, Gose, Kreitz, Galkowski (46. Wazar Hasan), Wulff, Gille (71. Biermann)

Tore: 0:1 Philip Müller (9.), 0:2 Luca Nowak (12.), 0:3 Luca Nowak (22.), 0:4 Luca Nowak (28.), 0:5 Hishyar Wazar Hasan (58.), 0:6 Gian Grabowski (88.), 0:7 Luca Nowak (89.), 0:8 Hishyar Wazar Hasan (90.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Mathis Bannier, Ferdinand Aue; Zuschauer: 75