Dem SV Medizin Uchtspringe glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Rossauer SV mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Spieler Nummer 21 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Uchtspringer waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor durch Michael Adam erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Manuel Stoppa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Pagels, Gerhardt (66. Lübke), Schadow, Rostomyan (80. Wiemann), Stoppa, Adam, Kölsch (71. Nabizade), Klukas (90. Wojahn)

Rossauer SV: Benecke – Nowack, Hannemann, Elling, Ziems, Rieger, Noack, Henel, Wilhelm, Brünicke (87. Worsch), Baik

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79