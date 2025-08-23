Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.

Klötze/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 4:2 (2:1) getrennt.

Florian Klukas (SV Medizin Uchtspringe) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Rene Mangrapp den Ball ins Netz (23.).

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Es blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Jannik Banse den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (90.+6). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert. Die Klötzer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Fuhrmann, Homeier, Lange, M. Mühl (61. Maihack), Wißwedel, Michel (75. Landmann), Mangrapp (90. Strauß), Banse, Gase

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Kölsch (53. Rostomyan), Adam, Ziesmann, Pagels (87. Nabizade), Staykovski, Schadow, Klukas (64. Goldbach), Gerhardt (46. Brinkmann), Stoppa (74. Langer)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110