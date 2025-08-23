Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen den Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Hähre, Grzenda, Skorsetz, Gropius (90. Müller), Rittmeister, Friedrich (70. Heck), Rathsack, Stridde (59. Voigtländer), Schröder, Theele

Osterweddinger SV: Steinwerth – Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Reuter, Koch, Magel (78. Hübler), Iser, Loof (66. Falkenberg), Schulze, Nakoinz, Barkowski

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49