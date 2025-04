Magdeburg/MTU. Vor 67 Zuschauern hat sich das Team von René Angerer mit 0:2 (0:0) gegen Altenweddingen eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jannes Krüger (SV 1889 Altenweddingen) netzte dann sehr spät in Spielminute 81 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 90+2

Am Ende des Duells sollte es dem SV 1889 Altenweddingen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Krüger den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Sülzetaler entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Mahner, Hildebrandt, Iyamu, Oeding (61. Rohde), Rasche, Simon, M. Alali Alhamad, Schulz, Schmidt, Reuper

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Thielecke (71. Krause), Harnau (78. Wendland), Nord, Richter, Schwarz (90. Hanft), Selent, Sedlak, Zywotek (90. Deike), Schlieter, Rein (71. Krüger)

Tore: 0:1 Jannes Krüger (81.), 0:2 Jannes Krüger (90.+2); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 67