Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Dustin Duckstein ersetzte Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht kam rein für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den Eilslebener SV fiel 34 Minuten nach der Pause, als Laurin Matthies den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Eilslebener Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Köhler (58. Duckstein), Jakobs (71. Weber), Hampel, Roloff (58. Ruprecht), Falk, Pruhs, Haus, Sengewald, Sacher (58. Matthies), Reber

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Simon, Schulz, Hildebrandt, Fischer, Oeding, Iyamu, Klawunn (67. Heinemann), Theile, Reuper (74. Wald), Alali Alhamad

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138