Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ist auf Augenhöhe geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Angerer am Ende der ersten Halbzeit, als Patrick Oeding für Magdeburg-Neustadt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Dustin Duckstein kam rein für Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Pause konnte Laurin Matthies (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Eilsleben erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Roloff (58. Ruprecht), Sacher (58. Matthies), Haus, Sengewald, Jakobs (71. Weber), Falk, Hampel, Reber, Köhler (58. Duckstein)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Fischer, Reuper (74. Wald), Schulz, Iyamu, Oeding, Klawunn (67. Heinemann), Alali Alhamad, Simon, Theile, Hildebrandt

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138