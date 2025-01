Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Döring. Der Trainer von Olvenstedt musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Niegripp beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Thomas Seidelt vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Heisinger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (40.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die Germania Olvenstedt I steckte zweimal Gelb ein (50.). Die SG Blau-Weiß Niegripp hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Seidelt. In der zweiten Halbzeit setzte Niegripp noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Steven Peseke erzielt.

Minute 67: Germania Olvenstedt I liegt 0:2 zurück

Es sah nicht gut aus für Olvenstedt. Aber dann musste der SG Blau-Weiß Niegripp auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Philipp Sevcov nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die Germania Olvenstedt I kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Maximilian Kramer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (89.). Damit war der Sieg der Burger gesichert. Die Magdeburger sind auf Platz 16 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – SG Blau-Weiß Niegripp

Germania Olvenstedt I: Osada – Sevcov, Puchowka (65. Frank), Neumann, Meinecke, Metzger (85. Nuraj), D. Elling, Otto (72. König), Hallbauer, Komrowski, Müller (78. V. Elling)

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Peseke, Eschner, Beinarovics, Lindenblatt, Hennig, Provenzano (81. Endert), Kramer, Blum (76. Schuh), Heisinger, Enke (87. Endert)

Tore: 0:1 Niklas Heisinger (40.), 0:2 Steven Peseke (67.), 1:2 Philipp Sevcov (77.), 1:3 Maximilian Kramer (89.); Zuschauer: 51