Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat die SV Union Heyrothsberge im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Groß Santersleben I unterlag das Team von Marcel Gieseler mit 1:5 (1:2).

Biederitz/MTU. Auf dem Sportplatz Heyrothsberge wurden die Fans der SV Union Heyrothsberge am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Leven Leopold ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Christian Madaus (SV Groß Santersleben I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tom Marks (35.) erzielt wurde.

Minute 35 SV Union Heyrothsberge und SV Groß Santersleben I im Gleichstand – 1:1

Habibou Wilfried Otto traf für Groß Santersleben in Minute 38, Adnan Al Houri in Minute 53 und Yohanes Tafere in Minute 77. Spielstand 4:1 für den SV Groß Santersleben I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Am Ende der Partie sollte es dem SV Groß Santersleben I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tafere den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (90.+1). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Groß Santersleben I

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze (80. Sensenschmidt), Fritz, Möser, Kloska, Marth (80. Biegelmeier), Schlüter, Peukert, Marks, Gropius, Wöhler (63. Hanke)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Abou Laban (46. Eftindjioski), Madaus, Adjioski, Delleh, Al Houri (84. Talbierski), Otto, Alicke (66. Habibi), Tafere, Madaus, Qorbani

Tore: 0:1 Christian Madaus (25.), 1:1 Tom Marks (35.), 1:2 Habibou Wilfried Otto (38.), 1:3 Adnan Al Houri (53.), 1:4 Yohanes Tafere (77.), 1:5 Yohanes Tafere (90.+1); Zuschauer: 51