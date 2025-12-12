Für den Gastgeber BSV 79 Magdeburg endete das Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Janis Klinzmann für Magdeburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

Das rettende Tor für den BSV 79 Magdeburg fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Glage den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Heyse, Ngou, Yakhyaev, Horn (67. Ellrich), Klinzmann, Hartwig (67. Kokert), Krüger, Glage, Spiering, Gröschner

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Kutz (78. Zarek), Theile (83. Schneider), Niemann, Koopmann, Alali Alhamad, Hildebrandt, Iyamu, Awal, Fischer, Klawunn

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45