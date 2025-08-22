Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als David Abraham für Stern traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Stern noch einen drauf: In Minute 64 wurde das zweite Tor durch Jan Lüthgarth erzielt.

Roter Stern Sudenburg führt nach 64 Minuten 2:0

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Ruben Schäfer (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kleinmühlingen/Zens erreichen (82.). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Riedel, Böttcher, Abraham (70. Freise), Unger, Spilgies (62. Lüthgarth), Telge (62. Pfitzner), Felgenhauer, Graupner (46. Janik), Gläser (86. Zen Al Abeden)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Meinecke, Stüber, Boese, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Jakobs (46. Schäfer), Richter, Braunert, Ostwald

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170