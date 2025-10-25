Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SSV Samswegen 1884 gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (3:2)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (3:2).

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yven Chris Gebhardt (12.) erzielt wurde.

12. Minute SSV Samswegen 1884 und Osterweddinger SV im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Es blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nakoinz den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team errang (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Börder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ronge, Herbst (89. Jahns), Lehmann, Bartsch, Wagner, Feyer (70. Engler), Gamroth, Ermisch, Sonnabend (63. Ismail), Kober

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Klaus, Nölle, Dziobek, Gebhardt, Nakoinz, Iser, Schulze, Embach (46. Hübler), Barkowski (81. Suchanek)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62