Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 169 Besuchern des Sportparks am Wildpark geboten. Die Börder setzten sich deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Gäste aus Olvenstedt durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Börder (13., 39.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Robin Sanne für Irxleben traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Irxleben kassierte noch einmal Gelb (70.). Die Börder waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 80 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Schwenke erzielt.

80. Minute: SV Irxleben baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 87: Irxleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Sanne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

Die Börder wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Vincent Conradi wurde für Robin Sanne eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Vincent Conradi (Irxleben) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – Germania Olvenstedt I

SV Irxleben: Schulze – Rolle (72. Fricke), Krause, Pollmer, Nordt (66. Kanning), Sanne (89. Conradi), Dethlefsen, Trabert, Reich, Schwenke (81. Müller), Michael

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Puchowka, Arndt (72. Münich), Neumann, Komrowski, Mucke, Müller (46. Nuraj), Schröter, Sevcov, Frank, Bierwirth (63. Freise)

Tore: 1:0 Robin Sanne (52.), 2:0 Lukas Schwenke (80.), 3:0 Robin Sanne (87.), 4:0 Vincent Conradi (90.+2); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Felix Rausch, Sven Förster; Zuschauer: 169