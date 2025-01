Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Marcel Gieseler feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Zukunft Magdeburg mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 67 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Biederitzer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (12.).

Hannes Schulze kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – Minute 12

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bennet Vogel traf in Minute 26 und Tom Raue in Minute 55. Spielstand 4:0 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Raue den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert. In Spielminute 87 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – FC Zukunft Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Westhause, Vorhölter (63. Schäfer), Raue, Vogel (64. Hanke), Peukert, Schlüter, Voelckel, Gropius, Schulze (81. Hrachowitz), Kloska (74. Sensenschmidt)

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Tiepke (73. Wöge), Weigmann, Srech, Probst, Kohlepp (58. Seidel), Weise, Schaar (84. Tolle), Mishchuk, Marth, Rosa

Tore: 1:0 Hannes Schulze (9.), 2:0 Hannes Schulze (12.), 3:0 Bennet Vogel (26.), 4:0 Tom Raue (55.), 5:0 Tom Raue (86.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Stefanie Wenslau, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 67