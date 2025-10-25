Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Coach Felix Narr aus dem Kräftemessen mit dem SV 1889 Altenweddingen vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Niederndodeleben eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Niederndodelebener gewannen deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen.

Gleich nach Anpfiff schoss Alexander Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

TSV Niederndodeleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Niederndodelebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Schott, Müller (55. Bergmann), Biermanski (73. Neumann), Frank, Husnik (55. Mai), Gottschalk, Dreiling, Jebsen, Ahlemann, Felgentreff (46. Bittner)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (73. Tschepe), Mootz (53. Thielecke), Dethlefsen, Winkelmann (78. Thielecke), Deike (73. Rein), Zywotek (69. Krause), Schwarz, Wendland, Schlieter, Richter

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112