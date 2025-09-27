Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Marcel Gieseler aus dem Duell mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Gäste aus Stern untergebracht.

Nach nur 15 Minuten schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb (24.). Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 29

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Schon drei Minuten darauf konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Vogel (75. Sensenschmidt), Schlüter, Schäfer, Kloska, Schmidt (81. Voelckel), Wöhler (85. Hrachowitz), Schulze (85. Groth), Marks, Peukert, Taube

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger, Schimmelpfennig, Riedel (63. Wildenhof), Gläser, Felgenhauer (46. Spilgies), Graupner, Hennings, Abraham (25. Pfitzner), Telge (63. Pakebusch), Böttcher

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84