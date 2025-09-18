Kantersieg für den Osterweddinger SV: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Eintracht Gommern einfahren. Vor 85 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Sülzetal/MTU. Die Osterweddinger haben am Donnerstag dem Gegner aus Gommern überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). In Minute 11 schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Osterweddinger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bastian Falkenberg der Torschütze (16.).

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Unmittelbar darauf gelang es Nölle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (87.). Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Reuter (75. Treusch), Barkowski, Müller (63. Gebhardt), Koch (85. Suchanek), Falkenberg, Nölle, Hübler (46. Magel), Nakoinz, Iser, Schulze

SV Eintracht Gommern: Werban – Sindermann, Randel (82. Boin), Thiem, Schulz, Napiontek, Hoppe, Schmidt, Hübener, Werban (46. Adelheim), Kunitschke

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85