Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSV Niederndodeleben vor 100 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überragenden 6:0 (5:0) durch.

Hohe Börde/MTU. Die Niederndodelebener haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gommern überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Tony Lüddeckens (TSV Niederndodeleben) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Lüddeckens den Ball ins Netz (19.).

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Lüddeckens den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (52.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener gesichert. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Niederndodelebener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik (58. Merres), Nötzold, Ahlemann, Lüddeckens (67. Jebsen), Müller (58. Bergmann), Biermanski (50. Gottschalk), Ferl, Dreiling (58. K. Husnik), Frank, Schott

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Knobloch, Napiontek, Tuente (75. Schäfer), Hoppe (71. Shadramabpardeh), Randel, Schmidt, Baumbach, Schellbach, Hübener, Sindermann

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100