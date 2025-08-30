Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag auseinander gegangen. 138 Zuschauer sahen das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 79 Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite verließen Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den Eilslebener SV fiel 34 Minuten nach der Pause, als Laurin Matthies den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Eilslebener Team errang (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Falk, Hampel, Sengewald, Jakobs (71. Weber), Köhler (58. Duckstein), Pruhs, Haus, Reber, Sacher (58. Matthies), Roloff (58. Ruprecht)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Schulz, Hildebrandt, Simon, Oeding, Iyamu, Klawunn (67. Heinemann), Theile, Alali Alhamad, Reuper (74. Wald), Fischer

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138