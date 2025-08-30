Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Osterweddinger SV und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Remis.

Tim Thiele (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Osterweddinger SV Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 21

Zu Anfang der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor in dieser Partie, als Oskar Yannik Schulze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Reuter (75. Loof), Dziobek, Iser, Nakoinz, Müller (78. Hübler), Barkowski, Herrmanns, Schulze, Koch, Magel (54. Falkenberg)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Karbe, Rölke (78. Kloska), Moratschke (64. Eurich), Thiele (59. Nord), Sachs, Jentzsch, Rieche, Pilz, Kloska

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118