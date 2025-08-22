Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als David Abraham für Stern traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jan Lüthgarth den Ball ins Netz.

64. Minute: Roter Stern Sudenburg mit 2:0 Vorsprung

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ruben Schäfer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Bördeländer Team erzielte (82.). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser (86. Zen Al Abeden), Böttcher, Spilgies (62. Lüthgarth), Abraham (70. Freise), Telge (62. Pfitzner), Unger, Hennings, Riedel, Felgenhauer, Graupner (46. Janik)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Jakobs (46. Schäfer), Boese, Richter, Hertel, Meinecke, Stüber, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Braunert

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170