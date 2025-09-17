Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Jan-Erik Gamroth (24.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite räumte Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Franck Kevin Youdom Takaw (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Horn, Yakhyaev, Glage, Hartwig, Ngou, Gröschner, Krüger (64. Youdom Takaw), Nsangou (90. Nsien), Spiering (85. Bansemer), Ellrich (75. Kokert)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Bartsch, Ermisch, Herbst (62. Sonnabend), Wagner, Feyer (90. Moustafa), Kober, Lehmann, Gamroth, Resch (53. Ismail), Nagel (80. Belwe)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48