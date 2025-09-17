Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der BSV 79 Magdeburg von Coach Andreas Heyse aus dem Spiel mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Kleinmühlingen/Zens mit 5:0 (2:0) deutlich.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Yakhya Yakhyaev das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Patrick Ellrich den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg führt mit 2:0 – 47. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philipp Glage traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 80. Spielstand 4:0 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Glage (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Krüger, Spiering (46. Glage), Hartley (46. Klinzmann), Yakhyaev (64. Kokert), Nsangou, Horn, Wolde (75. Kasper), Ellrich (80. Heyse), Gröschner, Ngou

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel (87. Baartz), Günther, Stüber, Richter (57. Stüber), Boese (46. Hamel), Zöbisch (46. Pflug), Ostwald, Schäfer, Ninschkewitz, Kietzmann

Tore: 1:0 Yakhya Yakhyaev (18.), 2:0 Patrick Ellrich (45.+2), 3:0 Philipp Glage (63.), 4:0 Philipp Glage (80.), 5:0 Philipp Glage (89.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Jens Kamin, Michael Bode; Zuschauer: 35