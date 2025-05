Nach einem aufregenden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der SSV Samswegen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Thorsten Ebeling (Gardelegen) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (26.). Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Fabian Lehmann für Samswegen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Schon wenige Minuten später verspielten die Gastgeber ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Leon Bartsch den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 28

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der BSV 79 Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Lehmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Samswegen sicherte (76.). In Spielminute 89 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Horn, Spiering, Herbst (78. Hartley), Dreiling, Klinzmann, Wolde, Ngou, Krüger (84. Papajewski), Gröschner (87. Lemke), Hartwig

SSV Samswegen: Lindemann – Lehmann, Feyer (82. Beykirch), Nagel (68. Jahns), Resch, Gamroth, Wagner (86. Lemke), Ermisch, Bartsch (46. Ismail), Kober

Tore: 0:1 Fabian Lehmann (27.), 1:1 Leon Bartsch (41.), 1:2 Fabian Lehmann (76.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Lukas Daries; Zuschauer: 35