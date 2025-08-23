weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 1. Spieltag: Duell zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge endet unentschieden 0:0

Ergebnis 1. Spieltag Duell zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge endet unentschieden 0:0

Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die SV Union Heyrothsberge ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

23.08.2025, 18:50

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 1

0:0 für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge –

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Alali Alhamad (89. Wald), Simon, Fischer, Iyamu, Kutz, Oeding, Rohde, Hildebrandt, Reuper (73. Schulz)
SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Vogel (61. Marth), Raue, Schulze, Kloska, Wöhler, Schäfer, Taube, Peukert, Fritz
; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47