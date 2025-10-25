Der Eilslebener SV unter Leitung von Trainer Fabian Dilge feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Union Heyrothsberge mit einem 8:4 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Christian Jakobs erzielt.

Minute 21 Eilslebener SV auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 1:1

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Alexander Vasükov versenkte den Ball in Spielminute 48. Der Eilslebener SV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Maximilian Reber traf in der 51. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Dann schafften es die Biederitzer, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Philipp Marth schoss und traf in Spielminute 67. Pascal Hampel traf in Spielminute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Tom Marks, den Ball ins Netz zu befördern (78.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Pruhs (55. Badeleben), Derda (66. Matthies), Willms, Sengewald, Reber, Falk, Bach (66. Hasse), Jakobs (84. Weber), Haus (75. Sacher), Hampel

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Möser (73. Wöhler), Marth, Schlüter, Peukert, Vasükov, Kloska (85. Hrachowitz), Schäfer, Taube, Schulze (85. Thorand), Marks

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62