Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Eilslebener SV ein 4:3 (3:2)-Triumph über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Mittwoch in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Maurice Ninschkewitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Bördeländer konterten in der 29. Minute. Diesmal war Eike Pruhs der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Es blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der Eilslebener SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Jerome Luca Gerhardt (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eilslebener Mannschaft erzielen (90.+5). Der Eilslebener SV hat sich somit Platz zwei gesichert.

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Falk, Köhler, Willms (73. M. Badeleben), Weber, Bach (66. Gerhardt), Matthies (80. Roloff), Derda, Haus, Jakobs

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Zöbisch, Ninschkewitz, Boese, Kietzmann, Pflug (83. Thorau), Ostwald, Braunert (75. Brösel), Baartz, Hertel

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49