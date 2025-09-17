Kein Punktgewinn für SV 1889 Altenweddingen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 152 Zuschauer am Mittwoch das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Mootz (76. L. Thielecke), Winkelmann, Nord, Rein (46. Schubert), Wendland, Harnau, Junge (76. T. R. Thielecke), Krüger, Selent, Schwarz

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke, Thiele, Kloska, Rieche (53. Kloska), Karbe (83. Eickhoff), Rick (76. Jordan), Küllmey, Pilz, Jentzsch, Sachs

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152