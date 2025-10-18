Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (2:2) einen Misserfolg gegen den TSV Niederndodeleben hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:2).

Jan Frank (TSV Niederndodeleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Niederndodelebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Leon-Pascal Johne der Torschütze (8.).

Magdeburger SV Börde und TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 8

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Die Partie blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Niederndodeleben sicherte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (68. Müller), Berlin, Fritsch (78. Rebone), Blümel, Johne (78. Köhler), Brussig, Gallert, Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Wesemeier

TSV Niederndodeleben: Willner – Nötzold, Bittner, Gottschalk (90. Neumann), Frank, Mai (46. Felgentreff), Dreiling, Jebsen, Ahlemann, Biermanski (83. Komorous), Bergmann (60. Müller)

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50