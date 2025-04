Einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV heimste die Germania Olvenstedt I am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Philipp Sevcov (Germania Olvenstedt I) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Osterweddinger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Tom Robin Koch erzielt.

Tor Nummer drei schoss Koch für Osterwedding (36.). Es blieb spannend. Michael Frank (Olvenstedt) und Luca Alexander Arndt (Olvenstedt) trafen in Minute 44 und 45. Tom Robin Koch traf für Osterwedding (71). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nils Freise wurde für Philipp Bierwirth eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Nils Freise den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Olvenstedt sicherte (83.). Die Gegner von der Germania Olvenstedt I beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (94.).

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – Osterweddinger SV

Germania Olvenstedt I: Hohenstein – Sevcov, Metzger (34. Neumann), Bierwirth (78. Freise), Elling, Arndt, Meinecke (69. Wirdel), Pahlke, Frank, Müller, Mucke

Osterweddinger SV: Helmholz – Schulze, Mörig (88. Frimel), Loof, Embach (51. Krull), Koch, Iser, Herrmanns, Gläser, Magel, Nakoinz (54. Treusch)

Tore: 1:0 Philipp Sevcov (5.), 1:1 Tom Robin Koch (30.), 1:2 Tom Robin Koch (36.), 2:2 Michael Frank (44.), 3:2 Luca Alexander Arndt (45.+2), 3:3 Tom Robin Koch (71.), 4:3 Nils Freise (83.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 120