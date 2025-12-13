Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Osterweddingen eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Osterweddinger gewannen gerade so mit 2:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Groß Santersleben.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

2:0 Vorsprung für Osterweddinger SV – 29. Minute

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg (15. Müller), Schulze, Magel, Klaus, Barkowski, Krull (73. Reuter), Nölle, Gebhardt, Nakoinz, Koch

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Madaus, Al Houri, Alicke (46. Eftindjioski), Fateh, Hahn, Otto, Dressel, Lange, Kitanoski

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49