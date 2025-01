Magdeburg/MTU. Die 60 Zuschauer auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Zukunft Magdeburg ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.

Das erste Tor wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Robin Sanne für Irxleben traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Sanne (3.) erzielt wurde.

Minute 3: FC Zukunft Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Kevin Darius musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Sanne konnte gleich zwei mal in Minute 46 und 64 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FC Zukunft Magdeburg. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Jeremy Nordt traf für Irxleben in Minute 86. Spielstand 5:1 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Justin Kanning, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (90.+4).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Irxleben

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Bengsch (61. Seidel), Rosa, Srech, Mishchuk, Probst (84. Tolle), Körner (61. Wöge), Marth, Weigmann, Tiepke (26. Kiel), Schaar

SV Irxleben: Schulze – Schwenke (84. Kanning), Pollmer, Ahlemann, Michael, Schwenke (61. Stier), Sanne (65. Nordt), Köhler, Dethlefsen (78. Jung), Reich, Hartmann

Tore: 0:1 Robin Sanne (3.), 0:2 Robin Sanne (3.), 0:3 Robin Sanne (46.), 0:4 Robin Sanne (64.), 1:4 Leon Probst (67.), 1:5 Jeremy Nordt (86.), 1:6 Justin Kanning (90.+4); Schiedsrichter: Mario Sämisch (Karith); Assistenten: Sven Rießling, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 60