Deutlich unterlegen zeigte sich der MSC Preussen in der Auseinandersetzung gegen den Osterweddinger SV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Vor 27 Zuschauern hat sich das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3) gegen Osterwedding eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Osterweddinger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (26.).

MSC Preussen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Bereits fünf Minuten darauf konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Preuss, El Zayat (53. Tischer), Rezai, Dervishaj, Norenko (67. Volkmer), Jibril, Jahjah, Kulinich, Farho (72. Kidw), Kompaniiets

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch (84. Suchanek), Loof (79. Reuter), Nakoinz (84. Frimel), Schulze, Gebhardt (67. Magel), Nölle (82. Dziobek), Klaus, Falkenberg, Barkowski, Embach

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27