Das Match zwischen Olvenstedt und Heyrothsberge ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Marcus Schlüter (SV Union Heyrothsberge) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt I musste einmal Gelb hinnehmen (68.). Die Biederitzer legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Schlüter der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 28

70. Minute: Germania Olvenstedt I 0:2 im Hintertreffen

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Tom Raue den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (72.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 76 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – SV Union Heyrothsberge

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Elling (46. Frank), Wirdel, Müller, Puchowka, Sevcov, Neumann, Mucke, Münich (62. Nuraj), Schröter

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Gropius, Kloska, Voelckel, Hanke, Wöhler, Sensenschmidt (61. Thorand), Schäfer, Taube, Raue, Schlüter (72. Hrachowitz)

Tore: 0:1 Marcus Schlüter (14.), 0:2 Marcus Schlüter (70.), 0:3 Tom Raue (72.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Neo Bergmann, Thomas Lehmann; Zuschauer: 60