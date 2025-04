Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV Eintracht Gommern am Samstag nicht, als er sich vor 50 Fans mit 0:3 (0:3) gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch verabschieden musste.

Gommern/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Florian Sprengler mit 0:3 (0:3) gegen Gerwisch eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 11 schoss Marc Köthnig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Gerwischer waren aber noch nicht fertig: In Minute 33 wurde ein weiteres Tor durch Jonathan Matthe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 22

SV Eintracht Gommern sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 33

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Matthe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (44.). Damit war der Triumph der Gerwischer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SG Blau-Weiß Gerwisch

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hoppe (56. Rose), Bea, Sindermann, Schmidt, Randel, Napiontek, Tuente (77. Von Saleski), Arndt (56. Thiem), Hübener, Kunitschke

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Brandt (85. Stange), Siemke, Gehrmann (46. Mangold), Deckert (75. Lisak), Möser, Dake, Matthe, Fritz, Laue, Köthnig (88. Schrimpf)

Tore: 0:1 Marc Köthnig (11.), 0:2 Jonathan Matthe (33.), 0:3 Jonathan Matthe (44.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Mathias Sawatzki, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 50