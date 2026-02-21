Kantersieg für den Eilslebener SV: Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg feiern. Vor 39 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Eilsleben/MTU. Siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

In Minute 13 schoss Jerome Luca Gerhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV liegt in Minute 15 2:0 vorn

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Bach, Gerhardt (60. Weber), Hampel (80. Roloff), Köhler (60. Wittek), Niebuhr, Matthies (60. Bockwoldt), Stolte (60. Jakobs), Badeleben, Derda

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Spiering, Kasper (85. Chahdali), Hilgendorf, Ellrich, Hartwig, Nsien, Ngou, Njonou, Klinzmann, Gröschner

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39