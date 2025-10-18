Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leon-Pascal Johne den Ball ins Netz (8.).

1:1 Ausgleich im Spiel Magdeburger SV Börde gegen TSV Niederndodeleben – 8. Minute

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Es blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Bjarne Arthur Biermanski, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Niederndodelebener zu entscheiden (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (68. Müller), Gallert, Wesemeier, Johne (78. Köhler), Brussig, Fritsch (78. Rebone), Horstkötter (57. Beyer), Blümel, Berlin, Liedtke

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen, Gottschalk (90. Neumann), Nötzold, Mai (46. Felgentreff), Frank, Dreiling, Biermanski (83. Komorous), Bergmann (60. Müller), Bittner, Ahlemann

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50