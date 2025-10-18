Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (2:2) einen Misserfolg gegen den TSV Niederndodeleben einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:3 (2:2) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Die Niederndodelebener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Leon-Pascal Johne der Torschütze (8.).

1:1 Ausgleich im Spiel Magdeburger SV Börde gegen TSV Niederndodeleben – 8. Minute

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Die Partie blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Bjarne Arthur Biermanski den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Niederndodeleben sicherte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Berlin, Johne (78. Köhler), Wesemeier, Gallert, Blümel, Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Brussig, Schuster (68. Müller), Fritsch (78. Rebone)

TSV Niederndodeleben: Willner – Nötzold, Ahlemann, Mai (46. Felgentreff), Dreiling, Frank, Gottschalk (90. Neumann), Biermanski (83. Komorous), Bergmann (60. Müller), Bittner, Jebsen

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50