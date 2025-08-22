Ergebnis 1. Spieltag Knappe Niederlage: MSC Preussen verliert 0:1 gegen SV 1889 Altenweddingen
Für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).
Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 275 Zuschauer am Freitag das Match zwischen dem MSC Preussen und dem SV 1889 Altenweddingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 1
Der MSC Preussen rutschte auf Platz 16.
Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen
MSC Preussen: Ademovic – Preuss, Chebli (68. Haxhiu), Dervishaj, Kulinich, Jibril, El Zayat, Al Mori (32. Farho), Kompaniiets, Norenko, Al Mounif (80. Kidw)
SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent, Schwarz, Krüger (90. Tschepe), Deike, Winkelmann, Zywotek (90. Thielecke), Harnau, Rein (60. Junge), Mootz (90. Krause), Dethlefsen
Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275