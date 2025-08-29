Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Triumph über den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, Frank (84. Schädel), Schott, Lüddeckens, Dreiling (75. K. Husnik), Ferl, Nötzold (77. Jebsen), Müller (46. Gottschalk), Ahlemann, K. Husnik (67. Mai)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Nsangou, Ngou, Horn, Krüger (74. Bansemer), Klinzmann, Hartwig, Gröschner, Glage, Wolde, Bansemer (75. Kasper)

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105