Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp.

Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 39 2:0 vorn

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Krüger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Altenweddingen erlangte (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (30. Wegelin), Oeding, Schulz, Alali Alhamad, Hildebrandt, Kutz (90. Koopmann), Reuper (90. Ladewig), Klawunn (75. Rohde), Fischer, Rasche

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Wendland (85. Thielecke), Winkelmann, Zywotek (46. Rein), Richter, Schlieter (90. Deike), Dethlefsen, Selent (46. Mootz), Schwarz, Harnau

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72