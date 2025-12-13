Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

74. Minute Magdeburger SV Börde und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Köhler (90. Markowski), Fritsch (87. Rhode), Wesemeier, Beyer, Berlin, Jakuszeit (65. Schuster), Schüßler, Blümel (77. Witt), Gallert, Boeke

MSC Preussen: Thiem – Jibril, Hussen Gahdo (66. Norenko), El Zayat (72. Al Mori), Jahjah, Dervishaj, Farho, Rezai (85. Volkmer), Tischer (46. Kulinich), Kompaniiets (85. Kidw), Preuss

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15