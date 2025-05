Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und die SV Union Heyrothsberge ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thorsten Ebeling (Gardelegen) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler am Ende der ersten Halbzeit, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Biederitzer konterten . Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze (48.).

48. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss David Lentz/Magdeburg (73.), gefolgt von Sebastian Engels (SV Seilerwiesen Magdeburg) in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Thorand (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Union Heyrothsberge

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lausch, Schröder, Skorsetz, Holtz (67. Lentz), Stridde (86. Tarasov), Gropius (67. Engels), Theele, Rittmeister, Hähre, Meyer

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Westhause, Hanke (75. Thorand), Voelckel, Schlüter, Kloska (78. Hrachowitz), Vasükov, Schulze, Raue, Wöhler, Sensenschmidt (75. Groth)

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (44.), 1:1 Daniel Stridde (48.), 2:1 David Lentz (73.), 3:1 Sebastian Engels (75.), 3:2 Lennart Thorand (87.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 36