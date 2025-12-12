Für den Gastgeber BSV 79 Magdeburg endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Janis Klinzmann für Magdeburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jan Theile der Torschütze (22.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Yakhyaev, Heyse, Horn (67. Ellrich), Krüger, Klinzmann, Glage, Ngou, Spiering, Gröschner, Hartwig (67. Kokert)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Theile (83. Schneider), Niemann, Hildebrandt, Awal, Iyamu, Fischer, Kutz (78. Zarek), Koopmann, Klawunn, Alali Alhamad

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45