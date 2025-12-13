Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Hossein Rezai der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 74 Magdeburger SV Börde gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Wesemeier, Schüßler, Blümel (77. Witt), Jakuszeit (65. Schuster), Beyer, Berlin, Fritsch (87. Rhode), Gallert, Köhler (90. Markowski), Boeke

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Jahjah, Rezai (85. Volkmer), Jibril, El Zayat (72. Al Mori), Farho, Kompaniiets (85. Kidw), Hussen Gahdo (66. Norenko), Preuss, Tischer (46. Kulinich)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15